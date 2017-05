Augmented reality in Windows 10 straks met iedere webcam

2017-05-03T10:42:00

2017-05-03T10:33:35

Augmented reality wordt een belangrijk onderdeel van Windows 10, en je hebt geen dure headset nodig om daar gebruik van te maken - zo lang je maar een webcam hebt.

Microsoft brengt later dit jaar de zogeheten 'View Mixed Reality'-functie naar Windows 10, waarmee virtuele objecten in onze echte wereld geplaatst kunnen worden. Dat trucje is nu vooral weggelegd voor smartphones (denk Pokémon Go), maar werkt straks ook op pc's met Windows 10.

Paint 3D

De functie wordt onder andere in Paint 3D ondergebracht. Wel zo logisch, want in Paint 3D kun je sinds de Creators Update je eigen 3D-figuurtjes ontwerpen. Die breng je met View Mixed Reality vervolgens in onze wereld door je webcam ergens op te richten en het virtuele object in het beeld te slepen.

Verwacht wordt dat View Mixed Reality onderdeel wordt van de eerstvolgende grote update voor Windows 10.