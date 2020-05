Aura Aware helpt afstand houden in coronatijd

2020-05-14T10:00:00

2020-05-14T09:57:03

De anderhalvemetersamenleving is voor velen even wennen. Technologiebedrijven springen daar handig op in met gadgets die helpen de afstand te bewaken.

Dit is de Aura Aware, een Nederlandse uitvinding die detecteert wanneer iemand te dichtbij komt. Met rode verlichting en eventueel zelfs een geluidssignaal wordt dan een waarschuwing gegeven: neem meer afstand van elkaar.

Op de balie

Een en ander is in te stellen via een app. Bedoeling van de makers is dat we dit vernuftige apparaatje straks met name op balies en toonbanken aantreffen. De Aura Aware wordt verkocht voor 99 euro.