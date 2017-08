Australië zet drones in als haaien-spotters

2017-08-28T11:47:00

2017-08-29T13:08:40

Aan de Australische kust worden de komende tijd drones ingezet om haaien te spotten. Op die manier hoopt de kustwacht strandgangers tijdig te kunnen waarschuwen.

De drones zijn uitgerust met speciale software, die haaien als dusdanig kan herkennen. De kunstmatige intelligentie ziet bijvoorbeeld het verschil tussen een haai en een dolfijn, en herkent zowel walvissen als surfers. Alleen bij haaien wordt vervolgens alarm geslagen.

Reddingsbootje

Iedere drone is voorzien van een luidspreker, waarmee badgasten van het gevaar op de hoogte worden gebracht. Ze kunnen dan hopelijk op tijd het water verlaten. In geval van nood kan de drone ook een reddingsbootje in het water laten vallen. Daar passen vier man in.