Auto (ver)kopen kan straks ook op Facebook

2017-10-30T15:01:00

2017-10-30T14:57:57

Wie een nieuwe of tweedehands auto zoekt is nu nog aangewezen op sites die zich daar specifiek op richten, maar straks kun je ervoor ook op Facebook terecht.

Het sociale netwerk lanceert in de Verenigde Staten een nieuw online platform voor de verkoop van auto's. In Nederland is de functie nog niet beschikbaar. Dealers kunnen zich bij het platform aansluiten en er hun voertuigen op te koop aanbieden. Via Messenger komen koper en verkoper met elkaar in contact.

Overzichtelijker

Op de Marketplace van Facebook bieden mensen al langer hun tweedehands wagens aan, maar daar staat alles noaal onoverzichtelijk door elkaar. Op de nieuwe auto-verkoopplek kan o.a. gefilterd worden op kilometerstanden, bouwjaar en type auto. Ook kan er gekeken worden naar de gemiddelde prijs voor een bepaald voertuig, zodat je weet of er een eerlijke prijs wordt gehanteerd.