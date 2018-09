Automatisch veilige wachtwoorden aanmaken in Chrome

2018-09-05T09:51:00

2018-09-05T09:52:23

Chrome-versie 69 is uit en naast een vernieuwd uiterlijk heeft de browser nog een verrassing te bieden, namelijk een ingebouwde wachtwoordmanager. Zo hoef je niet meer zelf veilige wachtwoorden te bedenken en te onthouden. Het werkt als volgt.

Wanneer je op sites een nieuw account aanmaakt, geeft Chrome je voortaan de optie om een wachtwoord voor je te genereren. Deze bestaat uit een reeks van cijfers, kleine letters en hoofdletters, allemaal door elkaar gehusseld.

De browser slaat dit wachtwoord vervolgens op en het wordt gesynchroniseerd met alle apparaten waarop je Chrome gebruikt in combinatie met je Google-account. Denk bijvoorbeeld aan je smartphone.

Een nadeel is wel dat de wachtwoorden niet worden overgenomen in andere browsers of apps. Stel je maakt in Chrome een Netflix-account aan met een zogeheten 'voorgesteld wachtwoord', dan dien je deze handmatig in te voeren in de Netflix-app op je mobiel.

Wil je dat een en ander soepeler op elkaar aansluit, overweeg dan een overkoepelende wachtwoordmanager zoals LastPass of 1Password.

Voorgestelde wachtwoorden gebruiken in Chrome

Om van deze functie gebruik te maken, is het van belang dat je in de instellingen van Chrome Synchronisatie aan hebt staan - Wachtwoorden specifiek.

Is dit al het geval, ga dan naar de site waar je een account wilt aanmaken. Klik tijdens het registeren op het wachtwoordveld, je ziet dan de optie Voorgesteld wachtwoord gebruiken staan. Zie ook de afbeelding bovenaan dit artikel. Klik daarop en klaar is kees.

Opgeslagen wachtwoorden terugvinden

Je hoeft het wachtwoord dus niet zelf meer te onthouden, maar misschien heb je het later nog wel eens nodig. Je kunt deze vinden als je naar chrome://settings/passwords gaat. Je ziet hier een lijst met bewaarde passwords. Klik op het oogje om het wachtwoord weer te geven.

