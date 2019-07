Autoriteit Persoonsgegevens treedt op tegen advertentieplannen ING

2019-07-03T11:56:59

2019-07-03T12:48:18

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt dat banken niet te hard van stapel moeten lopen met plannen om klanten gerichte advertenties aan te bieden op basis van hun persoonlijke betaalrekeningen. Dit na grote verontwaardiging over een dergelijke aankondiging van ING.

Je ontvangt vaak kinderbijslag, dus word je door je bank geïnformeerd over het afsluiten van een spaarrekening voor kinderen. Of in het geval van studiefinanciering... heb je al eens aan een studentenrekening gedacht? Je transacties doorspitten met als doel om je te wijzen op extra dienstverlening, daartoe deed ING onlangs een aanzet.

Hoewel er op dit moment nog niet van deze persoonlijke aanbiedingen worden verstuurd, is het privacy-beleid van de bank wel al aangepast. Als ING-klant ga je nu dus automatisch met deze nieuwe regeling akkoord. Maar daar wrikt de schoen. In de vernieuwde privacy-wetgeving (AVG) staat dat hiervoor nadrukkelijk toestemming voor gevraagd moet worden (opt-in), terwijl het tegenovergestelde nu het geval is (opt-out).

Heroverwegen

Reden voor de AP om nu in te grijpen, want er zitten wel meer juridische haken en ogen aan ING's plan. Te meer omdat de organisatie verwacht dat andere banken de komende tijd in de voetsporen van ING willen volgen. De Autoriteit Persoonsgegevens roept de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dan ook op om een en ander te heroverwegen.

Wat namelijk ook meespeelt, is dat je eigenlijk niet zonder bankrekening kunt. Overstappen naar een andere bank is niet een besluit dat je zomaar even neemt. En als andere banken hetzelfde beleid gaan voeren, dan is het al helemaal lastig om er onderuit te komen.

Boot afhouden

De NVB zegt op zijn beurt graag het gesprek met de AP aan te gaan. Het is immers van belang dat banken zich aan de wet houden. Daarnaast benadrukt ING dat betaalgegevens van klanten nog niet gebruikt zijn voor marketing-doeleinden en dat dit de komende tijd ook nog niet gaat gebeuren. Bovenstaande partijen moeten het eerst met elkaar eens worden.