Avengers: Infinity War vaakst illegaal gedownload in 2018

2018-12-31T11:38:00

2018-12-31T11:35:23

Van de film die dit jaar zijn uitgekomen, is Avengers: Infinity War het vaakst illegaal gedownload via torrents. Wat betreft series eindigt Game of Thrones wederom op de eerste plaats, zelfs al zijn er dit jaar geen nieuwe afleveringen bijgekomen.

Dat blijkt uit cijfers van de site I Know What You Download. Andere populaire films uit 2018 zijn Deadpool 2, Black Panther, Jurassic World, Fallen Kingdom, Rampage, Ready Player One, Ant-Man and the Wasp, Tomb Raider, Pacific Rim Uprising, Mission Impossible: Fallout, Skyscraper en The Meg.

De site baseert zich op het aantal torrents dat van een bepaalde film in het Bittorrent-netwerk te vinden is. In het geval van Avengers: Infinity War zijn dat er bijvoorbeeld 1.785 stuks. Van alle torrents bestaat driekwart uit films. Muziek en games hebben respectievelijk slechts een aandeel van 4 en 2 procent.

VPN

Overigens kun je op I Know What You Download precies zien welke films je de afgelopen tijd hebt binnengehaald. Dit op basis van je ip-adres. Omdat deze info zo eenvoudig te achterhalen is, gebruiken veel downloaders een VPN-dienst om hun ware ip-adres te maskeren.