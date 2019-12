AW6 Airpods Case is iPod-doosje voor oordopjes

Elago is een merk dat graag inspeelt op nostalgie en dat zien we opnieuw met de AW6 Airpods Case.

Deze houder en tevens oplader voor de draadloze oordopjes van Apple heeft een klassiek 'klikwiel' op de voorkant, bekend van Apple's iPods. De knoppen doen verder niets, ze zijn puur voor de sier.

Met haakje

Aan de zijkant is een karabijnhaak geplaatst, zodat de case ergens aan te bevestigen is. Op het moment van schrijven is de houder alleen nog in de Amerikaanse webshop van Elago te bestellen, in wit of zwart. De prijs is 11,99 dollar.