Baas mag niet zomaar privé-chats werknemers bespieden

2017-09-06T11:19:00

2017-09-06T11:11:31

Stuur je vanaf je werk wel eens privé-berichtjes naar vrienden en familie? Werkgevers mogen dan alleen meelezen als ze je daar van tevoren van op de hoogte brengen.

Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beoordeeld, aan het einde van een lange rechtszaak die inmiddels al tien jaar loopt. In 2006 werd de Roemeense Bogdan Bărbulescu door zijn baas ontslagen omdat hij onder werktijd via Yahoo Messenger berichtjes uitwisselde met o.a. zijn verloofde.

De man stapte daarop naar de rechter onder het mom van privacy-schending. Het heeft een poos geduurd, maar de ex-medewerker is nu eindelijk in het gelijk gesteld. En dat heeft gevolgen voor alle bedrijven die mee willen lezen met de privécommunicatie van hun werknemers. Dat mag nu niet meer zomaar.

Uitzondering

Er is wel een uitzondering op die regel, namelijk wanneer werkgevers vermoeden dat er onheimelijke praktijken plaatvinden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer stiekem bedrijfsgeheimen deelt of gevoelige informatie naar buiten lekt. Dat was in het geval van Bărbulescu ook niet zo.