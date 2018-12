Babahu X1: Handsfree slimme tandenborstel

2018-12-27T14:00:00

2018-12-27T09:02:06

Drie keer raden wat dit voor gadget is. Fout, de Babahu X1 is... een tandenborstel! Eentje die met kunstmatige intelligentie is uitgerust.

Stop hem in je mond als een bitje, laat los en de borstel poetst zelf uw hele mond door. Voor een veel beter resultaat dan wanneer je het zelf zou doen. Want je bent ook maar een mens.

Genoeg animo

Wie hierop zit te wachten? In ieder geval genoeg mensen om het crowdfunding-streefdoel te halen. Dat is al meer dan de meeste gadgets kunnen zeggen. De adviesprijs is straks 219 euro.