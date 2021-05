Bang & Olufsen Beoplay HX met slimme ruisonderdrukking

2021-05-06T10:00:00

2021-05-06T09:26:49

Deze Beoplay HX-koptelefoon van luxe-audiomerk Bang & Olufsen geldt als de opvolger van de Beoplay H9 uit 2020. Wat is er nieuw aan?

Naast een langere accuduur - opgeschroefd naar 35 uur - is er sprake van verbeterde ruisonderdrukking. De headset analyseert het type geluid om je heen (zoals het gesuis van een trein of stemmen van collega's) en past daar zijn dempende werking op aan.

Niet de goedkoopste

De HX heeft de nieuwste bluetooth-versie aan boord (5.1) en is te koop in drie kleuren. Wij zijn vooral te spreken over bovenstaande bruin/witte kleurcombinatie. Audio-apparatuur van Bang & Olufsen is niet goedkoop en dat geldt ook hier, de adviesprijs is 499 euro.