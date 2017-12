Bebop-Pro Thermal-drone helpt bij brand

2017-12-14T14:00:00

2017-12-14T10:48:12

Drones zijn leuk voor hobbyisten, maar er zijn ook veel praktische toepassingen denkbaar. Ze kunnen in specifieke gevallen zelfs helpen levens te redden.

Zo brengt Parrot zijn Bebop-Pro Thermal-drone uit, die uitgerust is met een warmtebeeldcamera. Interessant dus voor brandweerlieden, die hiermee vanaf een veilige afstand een brand in kaart kunnen brengen en eventueel slachtoffers kunnen opsporen.

In de bouw

Maar het onbemande vliegtuigje is ook handig in de bouw, waarbij de drone kan registreren of een en ander goed geïsoleerd is. Voor de gemiddelde consument is de drone niet zo geschikt, mede door de prijs: 1500 dollar.