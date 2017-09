Bedreigde neushoorns te volgen met sensor in hoorn

2017-09-27T10:41:00

2017-09-27T10:31:40

Om zwarte neushoorns in Tanzania beter in de gaten te houden, worden de dieren tegenwoordig voorzien van een speciale sensor in hun hoorn. Die chip maakt gebruik van LoRaWan, een nauwkeurigere techniek dan GPS.

Via GPS werden de bedreigde neushoorns al langer gevolgd. Het nadeel van dergelijke trackers was alleen dat er slechts tweemaal daags een locatie-update werd gegeven.

De nieuwe sensoren verzenden meerdere updates per uur, melden initiatiefnemers ShadowView en The Internet of Life vandaag.

De organisaties werken samen met het Wereld Natuur Fonds om het project verder uit te breiden. Bedoeling is uiteindelijk dat alle zwarte neushoorns aldaar voorzien worden van een sensor, om ze zodoende te kunnen beschermen tegen stropers.

Wat is LoRaWan?

LoRaWan is een techniek die met name ingezet wordt voor het internet-of-things. Het heeft een veel groter bereik dan wifi, opereert op een lagere frequentie en is energiezuiniger. Ook in Nederland wordt er volop mee geƫxperimenteerd.

