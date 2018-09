'Bekendheid slim huishouden stijgt, interesse daalt'

Een slim huishouden, smart home, het internet-of-things: hoe je het ook wilt noemen, het concept wordt telkens bekender. Maar betekent dat ook dat er telkens meer interesse in is? Juist het tegenovergestelde, blijkt uit nieuw onderzoek.

In een slim huishouden zijn allerlei elektronische apparaten aan elkaar verbonden via internet. Zo bedien je via je smartphone op afstand je lampen of je thermostaat, of stel je in dat deze apparaten automatisch op elkaar inspelen.

Inmiddels is 60 procent van de Nederlanders bekend met het idee, meldt onderzoeksbureau GfK. Dit is een stijging ten opzichte van 2017, toen hadden 51 procent van de mensen er nog van gehoord.

Kosten en zorgen

Des te opvallener is het dat de ondervraagden juist aangeven er minder behoefte aan te hebben in hun eigen woning. Stond in 2017 nog 59 procent van de Nederlanders positief tegenover een huis vol domotica, nu is dat aantal gedaald naar 49 procent.

De grootste barriere blijkt de kosten, vaak vervangen slimme apparaten ouder materieel dat wellicht nog prima meekan. Ook zorgen rond privacy en hacking spelen mee.

Groen

Wie aangeeft wel in een slim huishouden te willen investeren, doet dat met name vanwege het gemak en de milieuvriendelijkheid. Een derde zegt vooral interesse te hebben in het bedienen van apparatuur van buitenaf.