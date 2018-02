Bekijk de Winterspelen in Virtual Reality

Inmiddels zijn de Olympische Spelen in volle gang en we hebben al de nodige medailles in de wacht kunnen slepen. Eurosport zendt dit jaar de Winterspelen uit in Virtual Realty. Door de Winter Olympics Eurosport VR app te downloaden, krijg je toegang tot maar liefst 50 uur aan virtual reality-beelden van skien, kunstrijden, ijshockey, skeleton en snoaboawrden. Het is mogelijk om sport en de openingsceremonie terug te kijken, maar ook om live mee te kijken.

Live

Op dit schema kun je zien wat er nog op het VR-programma staat. Doordat er gebruik is gemaakt van meerdere 360 graden camera's, kun je kiezen uit maar liefst 6 perspectieven. De app kost 0.99 cent en is te vinden in de App Store en Google Play Store.