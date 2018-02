Belgische politie maakt Cryakl-ransomware onschadelijk

2018-02-09T15:14:00

Wie getroffen is door de Cryakl-ransomware, kan voortaan weer toegang krijgen tot zijn bestanden zonder daarvoor losgeld te betalen. Dat is met name te danken aan de Belgische autoriteiten en antivirusfirma Kaspersky.

De Belgische Federal Computer Crime Unit slaagde er samen met Kaspersky in om de decryptiesleutels te ontfutselen, die nodig zijn om versleutelde bestanden te ontgrendelen. Op de siteĀ No More Ransom is daardoor nu een programmaatje te downloaden, dat er bij besmetting voor kan zorgen dat je het virus met behoud van bestanden kunt verwijderen.

Bedrijven het haasje

No More Ransom werd in 2016 in het leven geroepen en biedt inmiddels hulp aan bij 52 verschillende soorten ransomware. Hoewel deze vorm van malware op zijn retour lijkt, blijft het oppassen geblazen. Volgens Kaskersky hebben cybercriminelen het niet zozeer meer op willekeurige pc-gebruikers gemunt, als wel op grote bedrijven. Daar kan men immers veel meer schade aanrichten.