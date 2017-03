Bellen met Telegram nu mogelijk in Europa

Gebruikers van de beveiligde chatapplicatie Telegram kunnen vanaf nu ook met elkaar bellen via de app. De functie is eerst alleen beschikbaar in West-Europa.

Telegram laat in een blogpost weten dat de rest van de wereld de functie binnenkort ook kan verwachten. De gesprekken worden, net als de bestaande chatgesprekken, beveiligd via end-to-end-encryptie. Gebruikers kunnen deze encryptie verifieren door te controleren of hun scherm dezelfde 4 emoji toont. Als beide gebruikers dezelfde 4 emoji zien, is de verbinding goed beveiligd.

Door deze tactiek kan een gesprek alleen worden ontsleuteld via het toestel van de andere beller. Voor kwaadwillenden is het gebelde toestel doorgaans minder bereikbaar, waardoor het ontsleutelen veel lastiger wordt.

Chats

Naast de belfunctie, heeft Telegram ook enkele veranderingen doorgevoerd in de andere functies van Telegram. Zo kunnen gebruikers zelf de kwaliteit van een video instellen die ze willen delen. Hiermee kan de gebruiker data besparen. Het is ook mogelijk om per contactpersoon de oproepinstellingen te bepalen.