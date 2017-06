Bepaal zelf het verhaal in interactieve Netflix-series

2017-06-21T10:00:00

2017-06-21T09:51:38

Netflix heeft zijn eerste interactieve film online gezet. In De Gelezen Kat: Gevangen in een Verhaal bepalen kijkers zelf hoe het verhaal afloopt.

In de animatiefilm De Gelezen Kat: Gevangen in een Verhaal komt de Gelaarsde Kat (bekend uit de Shrek-films) in een sprookjesboek terecht en moet hij zijn weg terugvinden. Onderweg komt hij allerlei sprookjesfiguren tegen, waaronder de drie beren van Goudlokje.

Op bepaalde momenten in de film krijgen kijkers een keuzemoment voorgeschoteld, waarbij ze zelf kiezen hoe de de hoofdrolspeler reageert. In onderstaande video zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Voor kinderen

Netflix richt zich met de interactieve shows in de eerste plaats op kinderen. Naast De Gelezen Kat lanceert voor hen in juli de animatieserie Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, en in 2018 Stretch Armstrong: The Breakout. Beide bezitten dezelfde interactieve elementen. Het is de bedoeling dat er in een later stadium ook soortgelijke films voor volwassenen uitkomen.

Nog niet overal

De Gelezen Kat werkt niet zomaar op alle apparaten die Netflix ondersteunen. Er is bijvoorbeeld nog geen ondersteuning voor Netflix in de webbrowser of op Android-smartphones/tablets. Het werkt o.a. wel via smart tv-apps, iOS-apparaten en spelcomputers.