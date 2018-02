Bepaalde Lenovo ThinkPad-laptops brandgevaarlijk

Lenovo is een terugroepactie gestart voor bepaalde ThinkPad-laptops, die brandgevaarlijk blijken te zijn. Klanten wordt aangeraden de apparaten niet meer te gebruiken, en kunnen kosteloos een reparatie aanvragen.

Het betreft specifiek de vijfde generatie ThinkPad X1 Carbon-notebooks, die verkocht zijn tussen december 2016 en oktober 2017. In deze modellen kan een schroefje los zitten, in de buurt van de accu. Hoewel er nog geen gevallen bekend zijn van laptops die daardoor daadwerkelijk in brand zijn gevlogen, kreeg Lenovo wel drie meldingen van laptops die oververhit raakten.

Serienummer

Heb je zelf een Lenovo-laptop en wil je checken of ook jouw model ter reparatie aangeboden moet worden, dan vind je op de site van Lenovo instructies voor het vinden van het serienummer. ThinkPad-laptops die op of na 1 november 2017 zijn verkocht, hebben volgens de fabrikant geen last van dit gebrek.