Bereid je voor op de Fall Creators Update met deze tips

2017-10-16T14:02:00

2017-10-16T14:05:37

De Fall Creators Update is vanaf morgen beschikbaar voor Windows 10-gebruikers. Deze komt automatisch binnen, dus je hoeft er niets speciaals voor te doen. Maar met deze tips zorg je er wel voor dat je voldoende voorbereid bent.

De Fall Creators Update is de tweede grote update voor Windows 10 van dit jaar. Wil je weten wat je er van kunt verwachten? We hebben alle nieuwe functies voor je op een rij gezet in dit artikel.

Maak een backup van je belangrijke bestanden

Wanneer Windows de update installeert, blijven je bestanden gewoon behouden. Maar mocht het misgaan tijdens het updaten en ben je daarna genoodzaakt Windows 10 opnieuw te installeren, dan is het toch fijn dat je je belangrijke bestanden nog ergens anders hebt opgeslagen. Afhankelijk van de grootte van hetgeen je wilt backuppen, kun je kiezen voor usb-sticks dan wel externe harde schijven.

Een backup maken naar een clouddienst naar keuze is ook een optie. In het geval van OneDrive kun je dit gewoon via de Verkenner zelf doen. Druk op Windows-toets + e, klik op OneDrive in het menu aan de zijkant, en log voor zover je dat nog niet eerder gedaan hebt in met je OneDrive-account. Sleep of kopieer/plak nu gewoon de bestanden naar de OneDrive-map op je pc om ze online te synchroniseren. Als het gelukt is, staat er een groen vinkje voor de bestanden.

Wil je helemaal het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je ook een volledige systeem-backup maken. Dit doe je vanuit het Configuratiescherm, onder Systeem en Beveiliging > Back-up maken en terugzetten. Lees bij onze collega's van Computer!Totaal hoe de verdere stappen verlopen en hoe je deze backup naderhand weer terug kunt zetten.

Schoon je systeem op

Na de update zijn al je bestanden, instellingen en geïnstalleerde software bewaard gebleven. Je doet immers geen schone installatie van Windows 10. Toch is zo'n grote update een uitstekend moment om de boel even op te schonen. Met een tooltje als CCleaner zorg je ervoor dat zaken als tijdelijke bestanden en cookies worden opgeruimd, en fouten in het register worden hersteld.

Maar kijk ook eens onder Instellingen > Apps > Apps en onderdelen om na te lopen wat er allemaal wel niet aan software op je computer is geïnstalleerd. Staan er programma's bij die je toch niet meer gebruikt? Verwijder ze hier dan van je systeem.

Tot slot kun je de ingebouwde schuifopruiming van Windows laten draaien. Doe dit door op Windows-toets + r te drukken en het commando cleanmgr in te voeren. Selecteer een partitie en druk op OK om het opschoon-proces te laten starten. Je kunt ook zelf nog aangeven wat je precies wilt opruimen.

Zorg dat je up-to-date bent

Het klinkt logisch, maar de Fall Creators Update volgt een hoop voorgaande updates op. Als je updates niet gelijk installeert zodra ze voor je klaarstaan, bestaat de kans dat je achterloopt. Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update.

Staat hier 'Uw apparaat is up-to-date'? Dan hoef je verder niets meer te doen. Maar als er nog updates zijn, dan kun je die via dit menu ook installeren. Dat is aan te raden, om de Fall Creators Update-installatie vlot te laten verlopen.

Laat de FAQman helpen!

Heb je verder nog vragen over de installatie van de Fall Creators Update, of loop je tegen problemen aan? De FAQman zit de hele week klaar op WhatsApp om antwoord te geven op al je prangende vragen. Hier vind je meer informatie.