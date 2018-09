Bescherm je AirPods met AirSnap

2018-09-06T14:00:00

2018-09-05T16:35:58

Tijdens de introductie van Apple's compleet draadloze oordopjes was er veel te doen over hoe makkelijk ze kwijt zijn te raken. Uiteraard duiken andere fabrikanten daar maar wat graag bovenop met handige extra's.

De AirPods worden geleverd met een handig opbergdoosje, maar ook die raakt nog wel eens zoek. De AirSnap van Twelve South biedt een oplossing voor dit euvel.

Haakje

Dit is een leren zakje met karabijnhaak, eenvoudig te bevestigen aan een tas of een sleutelbos. De AirPods passen daar in hun doosje precies in. Aan de onderkant is ruimte overgelaten voor een oplaadkabel. De adviesprijs is zo'n 30 dollar.