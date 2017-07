Bescherm smartphone en pasjes met Voyager Pochette

2017-07-18T10:00:00

2017-07-17T16:10:00

Je gaat naar het strand en je neemt mee... het liefst zo weinig mogelijk, want op warme dagen is er niets vervelender dan tassen vol spullen meezeulen. Kijk dan eens naar de Voyager Pochette van Cellularline.

Dit smartphonehoesje beschermt je telefoon tegen water en zand, en biedt daarnaast extra opbergvakjes voor briefgeld en pinpasjes. Dankzij het polsbandje verlies je je belangrijkste spullen niet.

Ook voor grote smartphones

Overigens is de Pochette in verschillende kleuren en maten verkrijgbaar. Voor de grootste smartphones is er een Pochette die zelf ook een slagje groter is, houd daar dus rekening mee.