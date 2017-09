Bespiedende reclameborden Amsterdam Centraal tijdelijk uit

2017-09-11T12:05:00

2017-09-11T12:02:09

De camera's die in sommige reclameborden op Amsterdam Centraal zijn verwerkt om voorbijgangers te analyseren, staan tijdelijk uit. Dit nadat er vorige week veel commotie over ontstond.

Een Twitter-gebruiker merkte destijds een piepklein cameraatje op in een billboard. Later bleek het bedrijf Exterion daarvoor verantwoordelijk. De sensor houdt in de gaten hoeveel mensen er naar de reclame kijken en hoe lang.

Ook leeftijd en geslacht worden ingeschat. Omdat de data niet wordt opgeslagen, zou er geen sprake zijn van privacy-schending. Toch vonden veel reizigers het geen prettig idee en stelde de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek in.

Tijdelijk?

De NOS meldt nu dat Exterion besloten heeft de camera's voorlopig uit te zetten. Voor hoe lang dat het geval is, is nu nog niet bekend. Mogelijk worden ze in de toekomst niet nogmaals ingeschakeld