Bestanden online uitwisselen met Firefox Send

2017-08-02T10:23:00

2017-08-02T10:20:21

Er bestaan al veel diensten die je bestanden online laten versturen, denk bijvoorbeeld aan WeTransfer. Browsermaker Mozilla komt nu met zijn eigen deeldienst, namelijk Firefox Send.

Firefox Send heeft je privacy hoog in het vaandel. Bestanden worden versleuteld verstuurd en gelijk van de servers verwijderd zodra de ontvanger ze heeft gedownload. Dit gebeurt anders automatisch na 24 uur. De bestanden mogen overigens hooguit 1 GB groot zijn.

De dienst werkt wel wat omslachtiger dan WeTransfer. Na het uploaden van je bestanden krijg je een link toebedeeld die je vervolgens zelf moet rondmailen.

Niet helemaal anoniem

Mozilla kan niet zien wat je precies deelt, maar helemaal anoniem is Send niet. Zo heeft men bijvoorbeeld wel inzicht in je IP-adres en hoe vaak je Send gebruikt. Send werkt verder niet alleen in Firefox, maar ook in andere browsers. Probeer het hier zelf eens uit.