Bestverkochte smartphones 2019 veelal Apple en Samsung

2020-03-02T09:44:00

2020-03-02T09:44:29

De top 10 bestverkochte smartphones van vorig jaar zijn vrijwel enkel modellen van Apple en Samsung. Het enige andere merk dat een plekje in de lijst bemachtigde, is Oppo met de Oppo A5.

Dat meldt marktanalist Counterpoint Research. De iPhone XR is de meestverkochte smartphone van allemaal, gevolgd door de iPhone 11 en de Samsung Galaxy A50. Dat de iPhone 11 zo hoog eindigt is opvallend, omdat het toestel nog maar kort te koop is. De iPhone XR stamt alweer uit 2018 maar spreekt nog steeds veel mensen omdat het een relatief goedkope iPhone-optie is.

Per werelddeel zijn er ook interessante verschillen te zien. De top 5 bestverkochte smartphones in Noord-Amerika staan allemaal op naam van Apple. In Europa is de Samsung Galaxy A50 het vaakst verkocht, ook de A30 en de A40 staan in de top 5. De iPhone XR en iPhone 11 ronden het rijtje af.

Huawei raakt achter

Tot slot valt op dat Huawei alleen in thuisland China een plekje in de top 5 behaalde. En nog wel nipt, op de laatste plaats. Dit terwijl het merk in 2018 nog hard op weg was om zelfs Samsung van de troon te stoten als populairste smartphone-merk. De handelsoorlog met de Verenigde Staten heeft duidelijk een impact op de verkoop van Huawei-smartphones, die nu zonder Google-diensten worden geleverd.