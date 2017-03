Betaalde streamingdienst Soundcloud nu ook in Nederland

2017-03-28T09:09:56

2017-03-28T09:52:52

Soundcloud heeft zijn betaalde abonnementen Soundcloud Go en Soundcloud Go+ nu ook uitgerold in Nederland. De streamingdienst was al langer beschikbaar in andere landen.

Abonnement

Met een abonnement van 5,99 of 9,99 euro per maand, kunnen gebruikers zonder reclame genieten van miljoenen nummers. Het verschil zit 'm dan ook in het aantal beschikbare nummers. Met Soundcloud Go hebben gebruikers toegang tot 120 miljoen nummers, terwijl ze met Soundcloud Go+ toegang hebben tot ruim 150 miljoen nummers. Soundcloud Go+ is vooral interessant door de toegang tot grotere artiesten zoals David Bowie, Beyoncé en Coldplay. De betaalde dienst van Soundcloud is in maart 2016 gelanceerd in de Verenigde Staten, bijna precies een jaar geleden.

Spotify

Met de betaalde abonnementen wil Soundcloud ook in Nederland de concurrentie aangaan met Spotify en Apple Music. De combinatie van bekende artiesten en underground artiesten die de dienst als voornaamste podium gebruiken, geven Soundcloud een interessant aanbod. Soundcloud is opgericht in 2008 en telt zo'n 175 miljoen luisteraars. Soundcloud heeft al jaren een groot aanbod aan zolderkamerartiesten die, met hun luisteraars, een hechte community vormen.

Financiering

Hoewel Soundcloud nu de strijd lijkt aan te gaan met Spotify, ging eerder nog het gerucht dat Spotify de Zweedse muziekdienst zou overnemen. Ondanks een stijging in de jaaromzet van 1,37 miljoen euro in 2010 naar 21,1 miljoen euro in 2015, nam ook het verlies flink toe. Volgens de verantwoordelijke voor het verdienmodel van Soundcloud was dit met name te wijten aan toenemende inversteringen. Verwacht wordt dat Soundcloud dit jaar tweeënhalf keer zoveel omzet gaat genereren als in 2016.