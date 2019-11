Betaaldienst Facebook Pay kijkt mee met al je aankopen

2019-11-13T09:52:00

2019-11-13T10:34:51

Facebook lanceert in de Verenigde Staten Facebook Pay, een nieuwe betaaldienst om binnen apps van Facebook snel en eenvoudig mee af te rekenen. Dat gemak heeft alleen wel een prijs. Facebook houdt precies bij wat je koopt.

De werking van Facebook Pay is te vergelijken met Google Pay en Apple Pay. Eerst koppel je er een betaalrekening aan, bijvoorbeeld via een creditcard of PayPal-account. Daarna wordt het een betaaloptie bij het afrekenproces, in dit geval o.a. bij aankopen op de tweedehands marktplaats van Facebook: Marketplace.

Ook zijn er betalingen met je Facebook-contacten uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld in Messenger en weldra ook op Instagram en WhatsApp. Het heeft wat weg van een Tikkie. Klinkt handig dus, maar bij het gebruik van Facebook Pay ga je er wel mee akkoord dat Facebook je aankoopgedrag in de gaten houdt. En sterker nog, die data gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Gerichte advertenties

Dat verklaart het bedrijf in een blogpost, met ironisch genoeg de titel Privacy Matters. "Stel je koopt een honkbalhandschoen op Facebook Marketplace", schrijft men. "Dan zie je misschien later reclame voor honkbalknuppels". Andere gegevens die worden bewaard, zijn onder meer de tijd van aankoop, de factuur en je contactgegevens.

Vooralsnog staat Facebook Pay los van Libra, de cryptomunt die bij Facebook in ontwikkeling is. Die stuit de afgelopen tijd op nogal wat verzet en enkele grote partijen die er aan mee werkten, hebben zich onlangs teruggetrokken. Mocht de munt er wel komen, dan zou die zomaar eens onderdeel van Facebook Pay kunnen worden.