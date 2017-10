'Betalen met Google' maakt mobiel shoppen makkelijker

2017-10-23T10:43:00

2017-10-23T10:33:36

Mobiele betalingen moeten op Android binnenkort gemakkelijker verlopen dankzij de nieuwe 'Betalen met Google'-optie. Je rekent dan automatisch af met de creditcardgegevens die al gekoppeld zijn aan je Google-account.

Een van de manieren waarop je in de Play Store betaalde apps kunt kopen, is door je creditcard aan Googles downloadwinkel te koppelen. Die informatie kan straks ook gebruikt worden om in andere apps aankopen te doen, app-ontwikkelaars moeten die optie wel zelf inbouwen.

Eerste apps

Google laat op zijn blog zien hoe het betaalproces er uit ziet. Met een paar tikken is de betaling voltooid. De eerste apps die er gebruik van maken, zijn alleen niet zo interessant voor ons Nederlanders. Een bekende naam die binnenkort ondersteuning hiervoor krijgt, is Airbnb.

Aankopen in de Play Store konden tijdenlang alleen in combinatie met een creditcard. Later werd ook PayPal een optie, en eerder dit jaar werd ook iDeal toegevoegd.