Betalen met ring of armband: ABN Amro start proef

2018-01-08T11:01:00

2018-01-08T10:55:37

ABN Amro start binnenkort een proef waarbij klanten betalingen kunnen verrichten via een wearable. Wie daarin interesse heeft, kan zich daarvoor tot 22 januari inschrijven.

Bij aanmelding kun je kiezen uit een ring, een armband, een horloge of een sleutelhanger. Allen zijn uitgerust met een chip die contactloos betalen mogelijk maken. 500 klanten krijgen tussen februari en maart zo'n wearable aangeboden. De proef duurt tot en met juni, waarna de bank om ervaringen en feedback vraagt.

Contactloos betalen

Verder gelden dezelfde regels als voor contactloos betalen met je pinpas. Zo kan er maximaal 25 euro per keer mee worden afgerekend, tot tien keer per dag. Betalen kan bij elke pinautomaat met ondersteuning voor contactloos betalen. In geval van verlies of diefstal kan de wearable zelf online geblokkeerd worden. De gadget wordt niet opgestuurd, maar dien je mettertijd zelf op te halen.