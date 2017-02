Betalen voor benzine via dashboard Jaguar

Jaguar en Shell zijn een proef gestart waarbij betalen voor benzine plaatsvindt via het dashboard van je auto. Je hoeft niet meer in de rij te staan om af te rekenen.

Weggebruikers koppelen eerst hun smartphone aan het Jaguar-dashboard via de app van Shell. Zodra ze willen tanken, voeren ze eerst de hoeveelheid benzine in. Daarna maken ze een betaling over, bijvoorbeeld via PayPal.

Het daadwerkelijke tanken gebeurt vervolgens nog wel met de hand. Uitstappen moet dus nog steeds.

Kleine schaal

De test beperkt zich tot enkele Shell-tankstations in het Verenigd Koninkrijk. En het is van belang dat de bestuurder in een recente Jaguar rijdt. Het dashboard-betaalsysteem moet later ook breder ingezet worden, bijvoorbeeld om te betalen bij de McDrive van McDonalds.