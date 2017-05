Beveiliging meeste Android-smartphones niet up-to-date

2017-05-17T09:40:00

2017-05-17T09:39:06

Het komt eigenlijk niet meer als een verrassing, maar opnieuw blijkt dat veel Android-telefoons achterlopen op gebied van de laatste veiligheidsupdates. Dit keer meldt de Consumentenbond dat.

De consumentenrechtenorganisatie houdt sinds 2014 bij welke Android-smartphones security-updates krijgen. Alleen de toestellen van Google, twee modellen van General Mobile (GM5 en 4G) en sinds kort ook de Samsung Galaxy S8 en S8+ zijn helemaal up-to-date.

Andere telefoons die relatief recent bijgewerkt zijn, zijn o.a. de Moto Z van Lenovo, de Sony Xperia X en de LG G5. Het merendeel van de geteste toestellen brengt het er veel slechter vanaf, met updates die zo oud zijn als november 2016.

Enkele merken die als slechtste uit te test komen zijn Wiko, Alcatel, Huawei, Sony en LG.

Bron: De Consumentenbond

Snellere updates

Veiligheidsupdates worden uitgerold om lekken in Android te dichten en zijn niet per se hetzelfde als versie-updates. Toch lopen ook veel telefoons op dat gebied achter, want slechts 8 procent bezit inmiddels Android 7.1. Bijna de helft draait nog op Android 6.0.

Met de komst van Android O later dit jaar wil Google het makkelijker maken om updates uit te rollen. Maar je raadt het al: waarschijnlijk krijgen de meeste verouderde toestellen deze Android-versie helemaal niet aangeboden.

Consumentenbond versus Samsung

De Consumentenbond pleit al langer voor een beter updatebeleid. Patches moeten niet alleen sneller uitkomen, maar telefoons moeten ook langer ondersteund worden.

Eerder spande de bond een rechtszaak aan tegen Samsung, om dit beleid af te dwingen. Waarom uitgerekend Samsung? Omdat dit de grootste speler is op de Android-markt, althans onder meer in Nederland. De zaak werd verloren, maar is nog niet afgedaan.