Bijzondere vorm van ransomware vraagt om naaktfoto's slachtoffers

2017-09-22T15:27:13

2017-09-22T15:36:42

Er is een nieuwe vorm van ransomware ontdekt die in plaats van een geldbedrag, om naaktfoto's vraagt om de toegang tot de computer te deblokkeren.

Onderzoekers van de site MalwareHunterTeam plaatsten op Twitter een screenshot die zichzelf nRansom noemt. In het screenshot staat dat je een ProtonMail-account moet aanmaken en vervolgens tien naaktfoto's via e-mail moetn worden verstuurd. Daarna moet volgens de informatie ook geverifieerd worden of de naaktfoto's daadwerkelijk afkomstig zijn van degene die gehackt is.

Of deze methode echt werkt en of hiermee de computers van slachtoffers ook daadwerkelijk worden vrijgegeven, is niet duidelijk: niemand schijnt deze procedure ook daadwerkelijk te hebben getest. In de tekst die bij de ransomware staat namelijk ook dat de afbeeldingen worrden verkocht op het diepe web.

Het is niet bekend hoe deze vorm van malware is verspreid, maar wordt inmiddels wel gedetecteerd door een groot aantal virusscanners, meldt de website Security.nl.

Bron: Security.nl