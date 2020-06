Bing-aanbevelingen duiken op in zoekbalk Windows 10

Microsoft breidt het zoekvenster van Windows 10 mogelijk uit met Bing-aanbevelingen, van recepten tot het streamen van de nieuwste films. Sommige Windows-gebruikers krijgen daar een melding van, ontdekte de site Bleeping Computer.

Op een screenshot is te zien hoe het zoekvak een pop-up toont met de tekst 'Leer iets nieuws'. Stem je daar mee in, dan wordt het zoekvenster uitgebreid met aanbevelingen op het gebied van recepten, sporten, hobby's en entertainment. Vervolgens is daarop te klikken om gerelateerde Bing-zoekresultaten te krijgen.

Het uitgebreidere zoekvenster maakt sinds de mei-update van vorig jaar deel uit van Windows 10. Het menu is onder meer te gebruiken om snel recent geopende software terug te vinden, maar Microsoft gebruikt het ook om zijn eigen diensten aan te bevelen. Zo wordt er al een poosje geadverteerd voor de vernieuwde Edge-browser.

Windows 10 zoekbalk verwijderen

Ook vind je er sinds kort het laatste nieuws over het coronavirus. Zo is er een link naar een wereldkaart met coronastatistieken (ook met Bing als basis) en worden de nieuwsberichten gebracht via MSN.com (ook van Microsoft). De balk zelf is trouwens eenvoudig te verbergen. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en kies Zoeken, Verborgen.