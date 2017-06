Binnenkort gesponsorde muziek in Spotify

Spotify is bezig met een test om gesponsorde nummers in afspeellijsten te plaatsen. De muziekstreamingdienst hoopt zo op een extra bron van inkomsten - wel zo fijn, want het bedrijf draait nog altijd verlies.

In de test kunnen platenlabels nummers tegen betaling bovenaan in een afspeellijst laten zetten. Gebruikers zien zo eerder bijvoorbeeld een nieuw nummer van een bepaalde artiest, en kunnen die meteen ook aan de eigen bibliotheek toevoegen.

Spotify benadrukt dat het nog om een test gaat, die bovendien alleen aan een selecte groep gratis gebruikers is uitgerold. Als de test een succes blijkt, kunnen ook andere niet-betalende gebruikers de toevoeging verwachten.

Of de functie later ook voor gebruikers met een abonnement kan worden toegevoegd, laat Spotify in het midden. Het tonen van de gesponsorde nummers is bovendien via de instellingen uit te zetten.

