Bisto maakt Google Assistant draadloos

2017-08-23T10:04:56

2017-08-23T10:13:58

In de laatste beta van de Google app is nieuwe informatie naar voren gekomen over nieuwe software genaamd ‘Bisto’. Google en andere fabrikanten kunnen Bisto in een draadloze koptelefoon verwerken om ook draadloos gebruik te kunnen maken van Google Assistant.

In de vele regels code kwamen de fanaten van 9to5Google regels code tegen die refereren naar Bisto als een koptelefoon met ingebouwde Google Assistant:

<string name=”bisto_magic_pairing_assistant_prop_text”>”Your headphones have the Google Assistant. Ask it questions. Tell it to do things. It’s your own personal Google, always ready to help.”</string>

Meerdere regels code suggereren dat Bisto niet simpelweg een nieuw product is van Google, maar dat het een productcategorie is waar merken vervolgens zelf ook producten voor kunnen maken. Twee regels code refereren een “oem_partner_app”, waarmee gebruikers de instellingen van hun koptelefoon kunnen wijzigen. De kans is natuurlijk groot dat Google de eerste wordt met een zogenaamde Bisto-koptelefoon, waarna andere fabrikanten hun eigen invulling kunnen geven.

Android Wear

Bisto doet sterk denken aan Android Wear: Google legt softwarematig de basis voor een smartwatch, waarna fabrikanten zelf een product kunnen maken om invulling te geven aan de desbetreffende productcategorie.

Deze gedachte wordt versterkt door een paar regels code die aangeven dat het mogelijk is om Google Assistant uit te schakelen, waarna de koptelefoon zou functioneren als reguliere bluetooth-koptelefoon.

Pixel

Het is geen toeval dat Google werkt aan een technologie om zijn Google Assistent in draadloze koptelefoons te verwerken. De kans is namelijk aanwezig dat de nieuwe Pixel van Google geen koptelefooningang krijgt. Het zou natuurlijk zonde zijn als je met een nieuw product geen gebruik zou kunnen maken van bestaande functies.