Bitdefender stopt met gratis versie

2021-12-16T13:41:00

2021-12-23T11:46:33

Securityspecialist Bitdefender stopt met het aanbieden van een gratis versie van zijn antivirussoftware. Gebruikers moeten gaan betalen of op zoek naar een alternatief.

Jarenlang al biedt Bitdefender naast betaalde versies van zijn beveiligingssoftware ook een gratis versie van zijn product aanbiedt. Deze Bitdefender Free was weliswaar functioneel minder uitgebreid dan de betaalde Bitdefender-producten maar genoot grote populariteit bij vooral consumenten.

In combinatie met de alsmaar betere standaard beveiliging van Windows zelf was de extra bescherming tegen virussen en andere malware voor hen voldoende goed en konden zij zo op kosten besparen. Overnacht heeft Bitdefender nu besloten de gratis versie niet meer aan te bieden. Op de Bitdefender-website staat slechts een korte verklaring dat “het bedrijf zich richt op de productontwikkeling van de bescherming voor meerdere platformen en daarom de gratis editie van Bitdefender Antivirus voor Windows uit de markt haalt”.

Download verdwenen

Per direct is de download verdwenen en kunnen gebruikers alleen nog kiezen voor een dertigdagen proefversie van Bitdefender Total Security. Gebruikers van Bitdefender Antivirus Free krijgen persoonlijk via e-mail een aanbod om met korting over te stappen naar de betaalde Bitdefender Total Security.

Gebruikers kunnen nog tot 31 januari 2022 gebruik maken van de Bitdefender tech-support en bestaande installaties van het programma krijgen nog updates tot midden 2022. Daarna stoppen ook die en zullen gebruikers hoe dan ook over moeten naar een ander product, hetzij een betaalde versie van Bitdefender hetzij een ander gratis product.

Goede naam

Bitdefender heeft een goede naam bij de beveiliging van zowel Windows als Mac-computers en ook mobiele apparaten. Het bedrijf scoort al jaren goed met zijn oplossingen in vergelijkende tests van de verschillende antimalware-labs wereldwijd.

Daarbij was het een van de eerste die de gebruikers via een online portal en een bijbehorende app vanuit één punt overzicht bood op de status van de beveiliging van alle apparaten in het huishouden. Bitdefender is om een reactie gevraagd op de ontwikkeling. Zodra deze er is wordt die hier nog toegevoegd.