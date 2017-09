Bixby-knop straks uit te schakelen op Galaxy S8

2017-09-18T11:30:00

2017-09-18T11:20:30

De Samsung Galaxy S8 en S8 Plus bezitten een speciale knop aan de zijkant, waarmee de spraakassistent Bixby op te roepen is. Spoedig krijg je de mogelijkheid om die knop uit te schakelen.

Niet iedereen is even blij met de Bixby-knop. Zo heb je er als Nederlandse gebruiker eigenlijk niet zoveel aan, omdat de spraakassistent alleen Engels en Zuid-Koreaans kan verstaan. Daarnaast zit de knop op een plaats waar je 'm gemakkelijk per ongeluk in kunt drukken.

Wanneer?

De website Sammobile ontdekte in een nieuwe update voor de Galaxy S8 en S8 Plus dat de knop spoedig uit te schakelen is. Wanneer je er dan op drukt, gebeurt er simpelweg niets meer. De vraag is alleen nog even wanneer de update voor iedereen beschikbaar is.

Wanneer de knop uitgeschakeld is, is Bixby alsnog op verschillende manieren te benaderen. Een daarvan is door 'hey Bigxby' naar je telefoon te roepen. De assistent begint dan te luisteren naar je spraakcommando's.