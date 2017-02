BlackBerry Key One komt eigenlijk veel te laat

2017-02-27T19:00:00

2017-02-27T16:59:48

We kennen allemaal nog de tijd dat BlackBerry de baas was op de smartphonemarkt. Overal zag je de toetsenbordjes met echte knoppen - dus geen touchscreen - opduiken. Die tijden zijn verlogen, BlackBerry moet het doen met de allerlaatste restjes. Nu is er de BlackBerry Key One, maar komt die niet veel te laat?

Over het de opkomst en vooral de ondergang van het ooit oppermachtige Research In Motion zijn boeken geschreven, dus gaan we de turbulente geschiedenis hier niet herhalen. Het volstaat te zeggen dat BlackBerry niet meer is wat het ooit is geweest. Maar wonderbaarlijk genoeg bestaat het bedrijf ondanks een letterlijke 0% marktaandeel nog steeds, en hoewel het bedrijf zich vooral nog wil richten op (beveiligings)software brengt het periodiek nog hardware uit.

BlackBerry Key One

De BlackBerry Key One is dit jaar de telefoon die het bedrijf even in de spotlight zet. De Key One is een telefoon met een groter scherm dan we gewend zijn van BlackBerry, met Android als besturingssysteem én met een fysiek toetsenbord. Dat toetsenbord is overigens niet alleen om te typen, maar ook om mee te swipen. Dat werkt goed en intuïtief. Wat ook handig is, is dat bepaalde apps te koppelen zijn aan toetscombinaties, zodat je je mail meteen kunt openen wanneer je de M in toetst.

Het lijkt een gouden combinatie waar BlackBerry zich lang van afwezig heeft gehouden, maar er is nog steeds een kleine maar hechte groep gebruikers die nog graag fysieke toetsen wil voelen bij het typen van berichten. In combinatie met Android is dat een slimme zet. Het maakt de Key One op dit moment het enige echte model met een toetsenbord waar je serieus naar kunt kijken.

Dik, zwaar en een klein scherm

De Key One is natuurlijk niet het eerste toestel van BlackBerry dat draait op Android of dat een fysiek toetsenbord heeft, maar het voelt wel als één van de eerste echt fijne toestellen. Goed, het apparaat is behoorlijk dik én zwaar, en is gigantisch ondanks het scherm van 'slechts' 4,5", maar het toestel voelt wel oerdegelijk aan.

Over de camera kunnen we nog niet genoeg zeggen, maar de rest van de telefoon voelt ons goed én vertrouwd aan. Ook vertrouwd is BlackBerry's focus op privacy en veiligheid, inmiddels de core business van moederbedrijf RIM en waar de fabrikant uit Waterloo nog steeds ongeëvenaard in is. Het toestel heeft mogelijkheden om versleuteld te mailen en te bellen, en BlackBerry's eigen vpn-achtige encryptiedienst is anno 2017 meer dan actueel. Je kunt je afvragen of dat niet op te vangen is met andere Android-apps zoals Signal of diensten waarmee je met PGP kunt mailen, of met third-party-vpn's, maar die kosten natuurlijk wel geld. Dat doet BlackBerry dan weer beter dan andere telefoonfabrikanten - inclusief iedere smartphone waar McAfee Security op wordt meegeleverd.

Specificaties

Qua specificaties is de telefoon echter hooguit 'goed' te noemen. Uitmuntend is het echter zeker niet, en zonder het fysieke toetsenbord zou de Key One nooit met zijn kop boven het maaiveld kunnen uit steken. Sterker nog, de Snapdragon 625 kan niet echt meedraaien als je ook een telefoon met een 821 kunt kopen, en de 12 megapixels van de camera zijn op papier in ieder geval niet top-of-the-line. Het toestel is veel dikker dan je gewend bent, maar voor die dikte krijg je niet meteen de beste accu terug (3,505 mAh). Bovendien is het scherm 1920 x 1080 pixels, waar topmodellen allemaal een twee keer zo hoge resolutie hebben.

Dat is allemaal niet erg, ware het niet dat de Key One bijzonder prijzig is. EUROTEKEN 599,- is veel geld waar je veel betere modellen kunt kopen, allemaal met betere specificaties. Maar natuurlijk mis je daarbij het karakteristieke toetsenbord en BlackBerrys eigen beveiligingsapplicaties. Er is ongetwijfeld een groep fans die daar erg enthousiast van wordt. Zit je daarbij en wil je niet om louter nostalgische redenen een BlackBerry gebruiken? Dan is de Key One een absolute aanrader. Zoek je een goede telefoon voor 600 euro? Dan zijn er veel alternatieven. Hopelijk kunnen we binnenkort met een review aan de slag en kunnen we je er een definitief antwoord op geven.