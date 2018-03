BlackBerry klaagt Facebook aan om chat-patenten

2018-03-07T09:46:00

2018-03-07T09:40:43

BlackBerry daagt Facebook voor de rechter, omdat het sociale netwerk patentinbreuk zou maken met diensten als WhatsApp, Messenger en Instagram. BlackBerry Messenger introduceerde bepaalde chatfuncties die Facebook kopieerde, meent het bedrijf.

In de aanklacht is te lezen dat het zeven functies betreft, allen in het verleden gepatenteerd door BlackBerry. Daaronder vallen concepten als het tonen van een getal bij gemiste berichten, het tonen van de tijd waarop een bericht is ontvangen, het taggen van vrienden op een specifieke manier, en een bepaalde wijze van versleuteling.

Verzet

BlackBerry wil dat Facebook stopt met het aanbieden van de apps in kwestie en verwacht daarnaast een schadevergoeding. Facebook verzet zich tegen de aanklacht, en vindt dat BlackBerry over de rug van anderen probeert te verdienen "nu het bedrijf zelf niet meer innoveert." De verwachting is dat het uiteindelijk bij een compensatie blijft en dat de apps van Facebook verder niet in gevaar zijn.