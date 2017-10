'BlackBerry Motion bezit geen fysiek toetsenbord'

2017-10-06T09:38:00

2017-10-06T09:28:57

De volgende BlackBerry-telefoon bezit mogelijk geen fysiek toetsenbord. Dat blijkt uit een afbeelding van de nog onaangekondigde BlackBerry Motion, die online is gelekt.

Dat er aan het toestel wordt gewerkt, is al een poosje bekend. Fabrikant TCL liet al doorschemeren dat het toestel waterbestendig is en een grote accu bezit die 26 uur mee moet gaan. Maar een officiƫle onthulling laat nog even op zich wachten. Specificaties zijn dan ook nog niet bekend, hoewel de geruchten gaan dat het een middenmoter betreft.

Lees ook: BlackBerry KEYone review

Niet de eerste keer

BlackBerry-telefoons worden doorgaans juist verkocht vanwege hun fysieke toetsenbord, omdat andere merken daar simpelweg niet in voorzien. Toch zijn er de afgelopen jaren al BlackBerry's uitgekomen zonder keyboard, ook in de middenklasse. Sinds de telefoons draaien op Android in plaats van BlackBerry's eigen OS, lijkt er wat meer variatie in de smartphones te komen.