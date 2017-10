BlackBerry Motion ook in Nederland te koop

De BlackBerry Motion is vanaf november ook in Nederland te koop, zo maakt fabrikant TCL Communication vandaag bekend. De middenmoter kost straks 469 euro.

De telefoon valt vooral op vanwege een deel dat juist ontbreekt, namelijk het fysieke toetsenbord. Daar staat het merk om bekend, maar de Motion heeft net als veruit de meeste smartphones enkel een touchscreen. Het toestel draait op Android 7.1 en krijgt volgend jaar de update naar Android 8.0.

Specificaties

De Motion heeft een 5,5 inch groot full hd-scherm en draait op de Snapdragon 625-processor, die we wel vaker zien in deze prijsklasse. Er is een riante 4 GB aan werkgeheugen beschikbaar, naast 32 GB opslagruimte en een accu die het volgens BlackBerry meer dan 32 uur vol kan houden.

Functies

Er is daarnaast ondersteuning voor snelladen via de usb-c-aansluiting, en er is een vingerafdrukscanner aanwezig. Het toestel is stofbestendig en tot op zekere hoogte waterdicht. Wat betreft software is de telefoon o.a. uitgerust met de Locker-functie, waarmee bestanden extra te beveiligen zijn.