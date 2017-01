Blendle lanceert abonnement voor tientje per maand

2017-01-12T09:27:00

2017-01-12T09:20:53

Blendle heeft zijn al eerder aangekondigde abonnementsdienst gelanceerd. Gebruikers kunnen nu voor een vast bedrag per maand onbeperkt artikelen lezen uit een selectie die is gebaseerd op de persoonlijke voorkeuren van die persoon.

Daarmee stapt Blendle - een platform dat artikelen van kranten en tijdschriften verzamelt en los aanbiedt - af van het volledige prepaid-model. Voorheen zette je vooraf geld op je Blendle-rekening en betaalde je per artikel. Met de abonnementsdienst kun je tot op zekere hoogte onbeperkt artikelen lezen.

Buiten de bundel

Tot op zekere hoogte, want helemaal onbeperkt is de dienst niet. Blendle maakt via algoritmes een selectie van artikelen die een bepaalde gebruiker interessant zou moeten vinden. Die lijst wordt aangevuld met editor's picks van de redactie, zodat gebruikers niet de hele tijd dezelfde soort artikelen voor de kiezen krijgen.

De abonnementsdienst is per direct beschikbaar en kost 9,99 euro per maand, met een gratis eerste week. Ook met een abonnement kun je nog 'buiten je bundel' artikelen lezen die niet gratis in je abonnement verschijnen.