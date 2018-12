Blloc Zero 18 is monochrome smartphone

2018-12-27T10:00:00

2018-12-27T08:57:28

Nee, deze afbeelding is niet per ongeluk zonder kleur gedrukt. De bijzondere Blloc Zero 18-smartphone is namelijk van zichzelf helemaal zwart/wit.

Niet alleen van de buitenkant, maar ook Android zelf is monochroom. Op deze manier hopen de makers smartphone-verslaving te bestrijden. Zonder alle felle kleurtjes zou je namelijk minder geneigd zijn constant aps te openen.

Valsspelen 

Het scherm kan wel degelijk kleur weergeven, mocht je bijvoorbeeld een foto in alle glorie willen bekijken. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. De prijs is 359 euro.