Blue screen of death reden uitstel Spring Creators Update

2018-04-17T11:00:54

2018-04-17T11:54:21

Microsoft heeft het uitbrengen van de nieuwste grote Windows 10-update uitgesteld vanwege een bug die zogeheten blue screens of death kon veroorzaken: blauwe schermen met foutmeldingen die de computer doen vastlopen.

10 april jongstleden zou de Spring Creators Update officieel worden uitgerold naar Windows 10-machines, maar werd op het laatste moment teruggetrokken door Microsoft. Het was niet precies duidelijk wat de oorzaak was van het uitstellen van de grote update, maar The Verge heeft wat meer details vrijgegeven.

Blocking Bug

In veel gevallen zorgde een zogeheten blocking bug voor bsod-schermen (blue screen of death), waardoor de computer tijdens of na het updaten naar de Spring Creators Update compleet kan vastlopen. Exacte details over wat er dan precies misgaat geeft Microsoft echter niet vrij. Het bedrijf werkt inmiddels aan een compleet nieuwe Spring Creators Update, waar de bovengenoemde bug uit is gehaald..

Geen patch

Normaliter brengt Microsoft een extra patch uit die bugs kan oplossen na een grote Windows 10-update, maar in het geval van deze update brengt Microsoft een compleet nieuwe versie van de Spring Creators Update uit. Daarbij krijgt de update ook een nieuwe buildversie (17134). Deze update wordt overigens Windows 10 April 2018 Update genoemd, waarbij het bedrijf lijkt af te stappen van de 'Creators'-benaming voor deze update.

Datum

Het is overigens nog niet bekend wanneer Microsoft de herziene update uitrolt naar Windows 10-computers, daarover verstrekt het bedrijf nog geen verdere informatie. Het zou zomaar kunnen dat de update pas aan het einde van deze maand beschikbaar komt.