Blue screen of death weer als vanouds blauw in Windows 11

2021-11-15T09:51:00

2021-11-15T09:49:58

Wist je dat het notoire 'blue screen of death' bij een systeemcrash in Windows 11 helemaal niet blauw is, maar zwart? Daarmee wijkt de kleur af van alle eerdere Windows-versies. Een aankomende update brengt de blauwe kleur echter weer terug.

Dat is te lezen in een behoorlijk lange lijst met bugfixes voor Windows 11, die de komende tijd uitgerold worden voor testers en daarna ook voor reguliere gebruikers van Microsofts nieuwste besturingssysteem. "Wanneer een apparaat stopt met werken of er een stopfout voorkomt, is de schermkleur weer blauw zoals in vorige versies van Windows", stelt de tekst. Een reden wordt erbij niet gegeven.

Met de tijd mee

Hoewel het blauwe scherm haast zo oud is als Windows zelf, experimenteert Microsoft wel vaker met de presentatie ervan. Sinds Windows 10 wordt de foutmelding vergezeld door een droevige smiley en later werd daar ook nog een QR-code aan toegevoegd. Door deze te scannen kom je meer te weten over de reden van de crash, wat handiger is dan een ellenlange foutcode overtypen.