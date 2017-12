'Boete' voor illegaal downloaden: 150 euro

Bij het illegaal downloaden van films van Dutch Filmworks loop je voortaan risico om een schikkingsvoorstel van 150 euro toegestuurd te krijgen.

Dat maakt de filmdistributeur vandaag bekend. Dat voorstel is feitelijk geen boete. Maar betaal je het bedrag niet, dan onderneemt Dutch Filmworks mogelijk juridische stappen tegen je. De 150 euro lijkt nog mee te vallen. Eerder werd gesproken over 'enkele honderden euro's', zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is.

"Het schikkingsvoorstel is zeer schappelijk, zeker in verhouding met de bedragen die men in omringende landen eist voor illegale downloads," zegt Willem Pruijssers van Dutch Filmworks dan ook. Het bedrag kan in de toekomst wel nog worden verhoogd.

Toestemming

Het Duitse Tecxpio helpt Dutch Filmworks bij het verzamelen van IP-adressen, waarvoor de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs toestemming verleende. De filmmaatschappij kan daarmee aankloppen bij providers om je identiteit vast te stellen.

Een lichtpuntje voor internetpiraten: Dutch Filmworks maakt van tevoren altijd bekend welke films precies in de gaten worden gehouden. Momenteel is dat enkel nog The Hitman’s Bodyguard. Iets om rekening mee te houden, dus.