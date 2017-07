Bol.com krijgt eigen servicebalie in Albert Heijn

2017-07-03T16:19:00

2017-07-03T16:10:49

Pakketjes van Bol.com afhalen of terugsturen bij de servicebalies van Albert Heijn kan al langer, maar nu is een proef gestart met volwaardige Bol.com-servicepunten in drie verschillende AH-vestigingen.

Dat schrijft Emerce vandaag. Bij drie vestigingen heeft Bol.com zijn eigen balie gekregen; aan het Gelderlandplein in Amsterdam, het Stamplein in Hoofddorp en in de Elandstraat te Den Haag.

Achter de balie zijn medewerkers van Bol.com te vinden, die antwoord hebben op vragen rond producten en bestellingen. Ook kan er meteen afgerekend worden, en kunnen cadeaus eventueel ingepakt worden.

Uitproberen

Daarnaast kunnen klanten ter plekke hun bestelling openen en uitproberen. Mocht het product defect zijn of toch niet bevallen, dan kan het direct weer teruggestuurd worden.

Mocht de proef een succes blijken, dan is de webwinkel van plan het concept uit te breiden naar andere plekken in Nederland.