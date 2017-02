Bol.com lanceert abonnementsdienst voor ebooks

2017-02-22T13:08:00

2017-02-22T13:08:53

Bol.com lanceert samen met ereader-fabrikant Kobo een eigen abonnementsdienst voor ebooks, het zogeheten Kobo Plus ebook-abonnement. Klanten kunnen daarmee onbeperkt ebooks lezen voor een vast bedrag per maand.

Een Kobo Plus ebook-abonnement kost 9,99 per maand, en kan een maand gratis geprobeerd worden. Je krijgt toegang tot 40.000 verschillende titels, waaronder ook duizenden Nederlandse boeken. Voorbeelden zijn bestsellers als Judas van Astrid Holleeder, Ma van Hugo Borst en Huidpijn van Saskia Noort.

Ook op smartphone en tablet

De ebooks zijn niet alleen op apparaten van Kobo te lezen, maar ook op smartphones en tablets. De app van Kobo is daarop wel vereist. Bol.com is overigens niet de eerste met een dergelijk initiatief. Bruna lanceerde in 2015 Bliyoo, een dienst die naast ebooks ook digitale tijdschriften aanbiedt.