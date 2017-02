Bol.com onder vuur voor aanbieden nepproducten

2017-02-01T09:40:00

2017-02-01T14:01:15

Bol.com is onder vuur komen te liggen doordat er via de webwinkel soms namaakproducten te koop worden aangeboden die moeilijk van echt te onderscheiden zijn. Dat meldt het AD vandaag.

Volgens nonprofit-organisatie React gaat het om 'duizenden' artikelen, Bol.com zelf spreekt over 'enkele incidenten'. De waarheid ligt vermoedelijk ergens in het midden. Voorbeelden van nepproducten zijn bijvoorbeeld oplaadkabels en accu's voor iPhones, die niet van Apple zelf blijken te zijn. Kopers lopen daardoor een veiligheidsrisico, zeker in het geval van elektronica. 

Boete

Bol.com loopt niet iedere verkoper die zijn producten via Bol aanbiedt na, omdat de webwinkel er vanuit gaat dat men 'op de juiste manier handelt'. Dan gaat het soms wel eens mis. React heeft inmiddels twintig verkopers aangeschreven, die een boete van 450 euro moeten betalen. In de verkoopvoorwaarden van Bol.com staat overigens wel degelijk dat het aanbieden van nepartikelen verboden is.

Maatregelen

De webwinkel wordt overigens wel eens op nepartikelen gewezen door klanten, waarna een onderzoek wordt ingesteld. Zo bleek onlangs een product inderdaad nep, waarna Bol.com deze uit de verkoop haalde. De webshops benaderde daarop klanten die het artikel in kwestie hadden gekocht, en gaf het aankoopbedrag weer terug.