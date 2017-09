Bose presenteert eerste koptelefoons met Google Assistant

2017-09-22T09:32:19

2017-09-22T10:28:12

Bose brengt de eerste koptelefoons op de markt met ingebouwde Google Assistant. De SoundSport Free en QC35 II krijgen een aparte knop waarmee gebruikers de spraakassistent kunnen activeren.

Dat laten zowel Google als Bose weten op hun websites. Het gaat om de Bose SoundSport Free en de Bose QuietComfort 35 II. De SoundSport is een volledig nieuwe true wireless koptelefoon, terwijl de QC35 II de opvolger is van de befaamde Bose QuietComfort 35. Beide koptelefoons krijgen een aparte knop om Google Assistant in te schakelen, die binnenkort ook naar Nederland komt.

Bisto

Er gingen al eerder geruchten dat Bose de primeur te pakken zou hebben als het gaat om koptelefoons met Google Assistant. De techniek van het inbouwen van Google Assistant in audio-apparaten kwam al eerder naar voren in code van de vernieuwde Google-app, waar het onder de naam 'Bisto' verscheen.

Met de komst van dergelijke slimme koptelefoons is er eindelijk een Android-concurrent voor de AirPods van Apple. De kans is echter groot dat Android-gebruikers meer keuze zullen hebben - de software voor Google Assistant is vrij om te gebruiken door fabrikanten. Google Assistant zal dan ook zijn weg vinden naar koptelefoons uit meerdere prijspunten.

Prijzen en beschikbaarheid

De SoundSport Free is vanaf begin oktober beschikbaar voor 249,95 dollar, de QuietComfort 35 II is nu al verkrijgbaar voor 349,95 dollar.